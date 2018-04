Újra együtt a négy zsűritag, az X-Faktor tavalyi mentorai megmaradnak, nem lesz újítás – ez nem tetszik mindenkinek.

ByeAlex közös fotóval és pár sorral üzent azoknak, akik bírálják a az X-Faktor mentorait.

„A régi mentorok jobbak voltak, ezt hallgatjuk évek óta. Azt nemtom...de most már a régi mentorok is mi vagyunk! Azt hiszem, idén is lesz miről beszélni, mi meg álljuk a sarat! 2018 is a miénk lesz, mint ahogy az előző 2 év is a miénk volt!” – írta az oldalán.