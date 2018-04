Visszatér az űrbe a Csillagközi romboló szőke szépsége

Katee Sackhoff újra a kozmoszban, új sorozattal lesz képernyőn.

A Battlestar Galacticát, magyarul Csillaközi rombolót minden idők legjobb tévés sci-fijei közt szokás emlegetni, nem is véletlenül. Ennek a kultsorozatnak egy szereplője, Katee Sackhoff, a kőkemény Starbuck újra a csillagok közé röppen, most az Another Life című sorozattal.

A széria a Netflixre jön, 10 részes lesz. Középpontjában Niko Breckenridge űrhajós (Sackhoff) áll, aki elindul kideríteni, honnan is származik egy idegen (világűrből érkezett) tárgy.

Sackhoff sok tévésorozatban megfordult, ott volt a Kés/alatt-ban, a már említett sci-fiben, de a 24 című (szintén kultikus) sorozatban is sokat játszott, 20 részben láttuk. Felbukkant az Agymenőkben és a Helyszínelőkben is, legutóbb a Flash hívei élvezhették játékát.