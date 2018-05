Elköszöntek a nézőktől az On The Spot műsorvezetői

Mint írtuk, kilenc évad után a Duna csatorna elköszön az On the spot sorozattól és alkotóitól, Cseke Esztertől és S. Takács Andrástól - most a műsorvezetők üzentek a nézőknek.

"Pont jövőre lesz 10 éve, hogy két kiskamerával elkezdtük az On The Spotot, és mivel Magyarországról a legtöbbet a Duna TV fektette a dokumentumfilm-sorozatunkba, ezúton is szeretnénk megköszönni az együttműködést, hogy szabadon, függetlenül és méltósággal dolgozhattunk az elmúlt években" - írták.

"Az On The Spot kilencedik, idei évadára érvényes szerződésünk van a csatornával, a New York-i fesztivál után éppen az utolsó epizódot forgatjuk Észak-Amerikában. A filmeket ősszel láthatjátok! Biztosak vagyunk benne, hogy valamilyen formában 2019-ben is folytatódik majd az On The Spot, megünnepeljük a tizedik évet, azt a rengeteg emberi történetet és nagy pillanatot, amit a szereplőinkkel átélhettünk, átélhettetek. Addig is, nagyon szépen köszönjük a sok-sok kedves üzenetet, és ősszel jön az új évad!" - áll a közösségi oldalukon.