A szolgálólány meséje nem ér véget 2018-ban

Biztos a harmadik évad is.

Még csak most indult a Hulu sorozatának második évadja, de május 2-án a szolgáltató már be is jelentette, hogy lesz harmadik is. A Hollywood Reporter szerint a második évad első két részének ragyogó nézettsége is közrejátszott a döntésben.

Emellett nem szabad elfeledni, hogy az első évad 2017 egyik legerősebb, leghatásosabb sorozata volt, Emmy-díjat, Golden Globe-ot nyert rögtön a start után, és összesen 30 tévés díjjal bír, a kritika pedig imádja. A cikkünk alatti ajánlóban többet is olvashat róla, írtunk sokat az Elisabeth Moss főszereplésével készült, amúgy igen komor és sötét szériáról.