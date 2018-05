Főszereplőt nyírt ki az egyik legmenőbb sorozat

A színész el is meséli, miért történt ez – innen spoileres folytatás!

A Fear the Walking Dead a negyedik évadjára átesett számos nagy változáson, felbukkant például több új színész (Maggie Grace, Garret Dillahunt, Jenna Elfman, Kevin Zeggers). Lennie James karaktere, Morgan átballagott a The Walking Dead sorozatból, és a Fear negyedik évadjának első három része alapján fontos figura lesz. Elég váratlanul azonban kinyírták az egyik főszereplőt, ezt a legutóbbi, Good One Here című epizódban láthatták a tévézők.

Frank Dillane az első évad első epizódjától alakította Nicket, abszolút főszereplő volt, likvidálása biztos sokakat sokkolt. Lehetett szeretni, lehetett utálni a figurát, de kétségkívül karakter volt, jelen volt a legfontosabb fordulatoknál. Mint kiderül, maga a brit színész kérte, hogy írják ki – és egy zombiapokalipszis után játszódó drámában ritkán tűnnek csak úgy el arcok, inkább látványosan megölik őket.

Az 1991-es, londoni születésű, angol színész az Entertainment Weekly-nek elmondta, hogy ő kérte, hogy írják ki Nicket a sorozatból, mert három évig forgatott, elfáradt, és nem volt már ínyére a sok változás sem. „A televíziózás kemény meló, és nekem sokat kellett forgatnom. Mivel nem amerikai vagyok, nagyon hiányzott Európa is" – mesélte.

Úgy véli, az első három évadban elérte a sorozat, amit akart, és épp itt volt az ideje a továbblépésnek. Új kihívásokra vágyott, új karaktereket szeretne megformálni.

A jelenet ínyére volt, az őt lelövő kislány figuráját is dicsérte: „Szépséges volt, igazán tetszett ez a befejezés. Azt hiszem, Charlie karaktere is nagyszerű volt, tetszetős volt a jelenet. Teljesen elégedett voltam vele."

Még egy spoiler a végére: a figura fel-felbukkan még, a 4. részben is ott lesz az előzetes képek szerint. Ekkor már csakl visszaemlékezésekben, hiszen amúgy is szeret az idősíkokkal játszani a sorozat.