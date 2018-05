Egy tévés parafenomén, Tyler Henry műsorában La Toya Jackson volt a legutóbbi vendég, a házigazda elmondta neki, mik voltak Michael Jackson utolsó gondolatai.

La Toya Jackson ellátogatott a Hollywood Medium with Tyler Henry című show-ba, ahol a Keeping Up with the Kardashians-ben is látott médium, Tyler Henry a vendége öccsére, a 2009-ben elhunyt Michael Jacksonra kapcsolódott rá.

A parafenomén szerint Jackson utolsó gondolatai a körül forogtak, hogy valakinek ott kellett volna lennie vele, de az illető magára hagyta, így nem tudott neki segíteni sem. "Azt érzem, hogy abban az időpontban, amikor magára maradt, még lehetett volna értesíteni a 911-et, megpróbálni segítséget kérni. Amikor egyedül maradt, akkor tudatosodott benne, hogy valami baj van" – mondta Henry.

La Toyát összetörték az elmondottak, szerinte az igazán fájó az egészben az, hogy annak a valakinek, aki magára hagyta az öccsét a kritikus pillanatban, a belső körhöz, az énekes legfőbb bizalmasai közé kellett tartoznia. Nézze meg a beszélgetést videón!