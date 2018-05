Nézze meg, mennyit változott Sabrina, a tiniboszorkány!

Kijött egy friss fotó a Sabrina, a tiniboszorkány új változatának főszereplőjéről, az idei kiadásban Kiernan Shipka alakítja a különleges képességekkel rendelkező lányt – mellette többek között Jaz Sinclairt, Michelle Gomezt, Chance Perdomót, Lucy Davist és Miranda Ottót láthatjuk a sorozatban. Mostanra az is hivatalossá vált, hogy a Netflix verziója a Shipka székén is látható címmel fog képernyőre kerülni, Chilling Adventures of Sabrina-ként kell majd keresni a műsorújságban.