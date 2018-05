Tóth Andi a melleiről beszélt

A Nagy Duett szereplője, az X-Faktor volt nyertese sokat látható jelentős dekoltázzsal, de ezzel persze semmi probléma nincs.

Az ifjú énekesnő három show-n van túl A Nagy Duettben, most is kapott pár pikáns megjegyzést a melleivel kapcsolatban. „Szoktam kitenni cickós képeket, egyrészt mert minden nőnek jólesnek a pozitív visszajelzések, másrészt pedig, mert ez is a munka része: Több lájk, több követő, több fellépés. A szüleimnek abszolút nincs baja ezzel, tudják, hogy a művészvilágban számít az is, hogy néz ki az ember. Sőt kifejezetten örülnek, amikor csinosan látnak, mert sokáig elég fiús voltam, nem hordtam szoknyát, sem csini felsőket. Próbáltak rávenni, hogy nőiesedjek, mert igazi Betty, a csúnya lány voltam, hosszú loboncos hajjal, lapos cicivel, nulla önbizalommal" – mesélte a Borsnak.

„Nagyon elégedett vagyok, és nem változtatnék semmit magamon, sosem értettem azokat, akik átoperáltatják magukat" - tette hozzá az énekesnő.

