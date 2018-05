Gesztesi Károly rejtélyes dologba vág bele

Egy olyan sorozat, amely egyben showműsor? Mi lesz ebből?

Gesztesi Károlynak van jócskán sorozatos múltja, szerepelt a Kisvárosban, a Szomszédokban, látták az Angyalbőrben nézői, ott volt a Tea című szituációs komédiában, és persze a Jóban Rosszban is napjai része volt sokáig. Most azonban fura dologba vág bele: „Júniusban kezdjük forgatni a TV2 új sorozatát, amely egyben egy showműsor is lesz. Nagyon várom már! Ezt követően pedig elkezdünk forgatni egy internetes szériát, amelyben főszerep vár rám. Nagyon szeretem a színházat, ha a forgatások lezajlottak, ősszel új szerep vár rám" – mondta a Blikknek. Mivel a tévéshow és a sorozat egészen más műfaj, valami félreértés lehet a háttérben, a színész talán összemosott két különböző produkciót.

„Nagyon sok műsorral készülünk az elkövetkező hónapokban, ezekben számos sztár feltűnik majd. A részletekről azonban korai lenne beszélni" – közölte a TV2.