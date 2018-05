A Meztelen szerelem annak idején merész koncepcióval robbant be a párkereső műsorok világába, a címéhez híven anyaszült meztelenül randiztak benne a játékosok. A széria ennek ellenére nem hozta a várt nézettséget, sokan támadták is, de amúgy is volt sok probléma a három évad során, tízmilliós per és kellemetlen baleset is nehezítette az alkotók dolgát. Íme, pár sztori arról, hogy a nagy reményekkel indult sorozat, miért zárult le a kelleténél hamarabb.