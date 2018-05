Hamarosan visszavonul Görög Zita

Az utolsó munkával töltött hónapját kezdi meg Görög Zita, júniusban kicsit visszavonul, és kisbabája érkezésére koncentrál.

A kétgyerekes modell harmadik babája érkezése előtti hónapokban úgy döntött, sokkal több időt szán magára és a kicsire, ezért júniustól már nem forgat.

"Tudomásul kell venni, hogy a test nem fiatalodik, bármennyire is odafigyel az ember az egészségére. Tinédzserkorom óta tudatosan étkezem, és rendszeresen mozgok, modellként ez persze alapvetés, de ha más hivatást választottam volna, akkor is ragaszkodnék ehhez az életformához. A babavárás mindössze annyiban befolyásolja ezt, hogy most egy picit jobban oda kell figyelnem magamra" - mondta a Borsnak.

A lapnak arról is beszélt, hogy a Trendmánia című műsorával még leforgat pár részt, de utána visszavonul egy időre. "Ez a hónapom még nagyon húzós, heti három forgatásom van, de május végén leállok, és csak a babára koncentrálok. Egy picit azért dolgozom is, fiatal tehetségeket castingolok. Ez a munka kevesebb fizikai terheléssel jár, és feltölt érzelmileg."