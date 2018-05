Képekben a 92 éves Sir David Attenborough kalandos élete

1926. május 8-án született Angliában, generációkat tanított meg a természet, azon belül is az állatvilág tiszteletére és szeretetére, közel 90 éves kora után is új műsorral jelentkezett a BBC-n Sir David Attenborough. Magyarországról a rendkívül gazdag szitakötő-populáció jut eszébe, Charles Darwinnal szívesen leülne beszélgetni, és az Origónak azt is elmondta, természetfilmesként miért nem szabad túl érzékenynek lennie. Liverpoolban beszélgettünk vele (a cikket itt találja), alább pedig egy képgalériával tisztelgünk páratlan munkássága előtt.