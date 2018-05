Hová tart az M4 Sport?

Vaszily Miklós, az MTVA vezérigazgatója az M4 Sportot népszerűsítette a siófoki médiakonferencián.

„Sokaknak az egyik kedvence a portfólión belül, én is így vagyok vele" – kezdte. „Három év alatt nagyon sok minden történt a magyar sportban, így az M4-en is. Viszont nekünk nem ugyanazok a céljaink, mint a kereskedelmi sportcsatornáknak, így nem helyes összehasonlítani ezeket" – jelezte. A csatorna legfőbb célja bemutatni a magyar sportsikereket: a vizes vébé is nagyon nézett volt, a Davis-kupa teniszmeccseit is sokan követték, akárcsak a téli olimpián a magyar érdekeltségű számokat.

Vaszily szerint az M4 Sport indulása előtt sok sportág hazai bajnoksága nem tudott képernyőre kerülni (például a magyar röplabda vagy jégkorong bajnokik). „A számok azért nem mindig szuperek, főleg a futballhoz mérten, de a közmédia célja volt bemutatni ezeket is" – magyarázta. Az olimpiai sportokat is fontosnak nevezte, mert szerinte öttusát, vívást, úszást, kajak-kenut kereskedelmi sporttévék nem adnának (nyilván a gyérebb nézettség miatt), de az M4 igen, így szükség van rá.

Mit néztek a magyarok?

Magas jogdíjjal a Forma-1 és a Bajnokok Ligája bír. „Ezek valóban nagy tömegeket ültetnek le a tévé elé. Fontosak, hogy sokan lássák, és ne a pénztárcájuktól függjön ez a lehetőség. A legnézettebb műsorok a magyar-belga a foci Eb-döntő és a magyar-horvát vízilabdameccs voltak, eztán a Magyar Nagydíj jött" – tájékoztatta a konferencia résztvevőit.

Az M4 legnézettebb hónapja a 2016-os futball Eb alatti volt, amikor a magyar válogatott csoportgyőztes lett. A magyar bajnokságban az FTC-Újpest meccsek után jön nézettségben a Honvéd-Videoton, majd a Honvéd-Ferencváros. „De nem lehet mindig Fradi-meccset adni" – fűzte hozzá.

Minden meccs élőben

A nyár nagyon erős lesz, jelezte Vaszily, az atlétika, a futball, a torna, az úszás, dominál majd. „A labdarúgó vébé a nyár legfontosabb eseménye számunkra, már reggel héttől lesz műsor. Minden meccset élőben adunk, a csoportmeccsek végén, amikor két találkozó egyszerre megy, a Duna TV besegít. Nagyon érdekes real time statisztikával bővülnek majd műsoraink, és minden meccset helyszínről adunk" – közölte.

A konferencián a TV2-csoport bejelentett négy új csatornát és pár új műsort, ezekről itt írtunk.