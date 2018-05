800 ezer alatt nem talál babakocsit a magyar luxusfeleség

A Feleségek luxuskivitelben szereplője az USA-ban szült, Miamiban van jelenleg is.

„Nagyon szerettük volna, ha amerikai állampolgár lesz a fiunk, mert úgy sokal több esélye van mindenre a világon. Itt állják a tanulmányai teljes költségét amíg iskolás, és rengeteg kiváltságot-támogatást kap ezen felül, sőt, így még elnök is lehet" - mondta a Hotnak Vasvári Vivien.