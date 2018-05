Liptai Claudia: Négy nyugtatót kell majd bevennem, hogy jól érezzem magam

Közelgő esküvőjéről árult el részleteket a TV2 műsorvezetője: 100-120 vendéggel számolnak, egyetlen helyszínen zajlik majd minden.

Liptai Claudia hamarosan hozzámegy kisfia édesapjához, az esküvőt azonban egyáltalán nem a hagyományok szerint szervezik: nem lesz menyasszonytánc és menyasszonyszöktetés. Legény-, illetve lánybúcsút ajd tartanak a nagy nap előtt, de másik estéken, hogy valaki otthon maradhasson a gyerekekkel.

"100-120 vendéggel tervezük, ez még kezelhető átlátható létszám mindenkivel tudok majd beszélgetni és táncolni. Egyébként egyetlen helyszínen lesz minden. A hivatalos részét az anyakönyvezetővel, mi már előtte elintézzük"- mesélte a Storynak.