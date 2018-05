Savat ivott, átszúrta a kezét - pocsékul sült el pár bűvésztrükk

Megesik, hogy a dolgok váratlan fordulatot vesznek, netán kimondottan rosszul sülnek el, amikor bűvészek próbálják szórakoztatni a nagyérdeműt különféle trükkökkel, főleg, ha ezt a tévében, élő adásban teszik. Előfordult, hogy az önkéntes segítő kifigyelte a rejtett kártyát a pakliban, de a szórakoztató bakik mellett láthattunk már durva baleseteket is, egy tehetségkutató versenyzője véletlenül savat ivott, egy illuzionista pedig a műsorvezető kezét szúrta át egy jókora szöggel. Nézze meg mindet videón!

A legjobban kereső illuzionistától, David Copperfieldtől sok elképesztő trükköt láthattunk már a tévében is, például eltüntette a New York-i Szabadság-szobrot vagy átlebegett a Grand Canyon felett, ennél egyszerűbb mutatványok is sültek már azonban el rosszul élő adásban – még egy egyszerű kártyatrükk sem mindig jött össze.

David Williamson sem akárki a szakmában – az Academy of Magical Arts idén az év bűvészének választotta –, a gyerekszájjal, egyik ifjú vendége őszinteségével azonban ő sem tudott mit kezdeni. „Három kártya van az asztalon" – vágott bele a trükkjébe, a kis Murray azonban szemfüles volt, kifigyelte, hogy van legalul egy negyedik, rejtett kártya is. Persze észrevételét azonnal jelezte is, amire Williamson magába roskadt, hirtelen nem is tudott mit mondani – inkább megköszönte vendégének a segítséget:

Olyan is van persze, aki jobban kezeli az ilyesmit, a több világrekordot tartó David Blaine előadásmódjára amúgy is jellemző egyfajta lazaság. Egy hosszasan felvezetett, több embert bevonó kártyatrükkje végén egyszer egy ászt fordított fel, miközben a delikvens egy hatosra gondolt. „Közel volt” – nevetett fel a saját bénaságán, majd azzal próbálta szépíteni a helyzetet, hogy az ászt addig suhogtatta, amíg hatos nem lett belőle:

