Hihetetlen eset történt a Legyen ön is milliomos!-ban

A huszadik évfordulójára feltámasztott Legyen ön is milliomos!-ban hihetetlen esett történt: egy versenyző csak azért tudta a választ egy földrajzi kérdésre, mert a helyszínen vesztette el az egyik lábát.

A Legyen ön is milliomos! indulásának 20. évfordulója alkalmából a britek egy hétig újra játszhatnak a klasszikus vetélkedőben, Gareth Kendall itt nyert 125 ezer fontot, közel 45 millió forintot egy különös véletlennek köszönhetően.

A vagyont érő kérdés ugyanis arra vonatkozott, hogy melyik tó partján fekszik Urquhart vára, mire a férfi csak ennyit mondott: "Ezt tudom, mert ott vesztettem el a lábamat".

Kendall ugyanis korábban elmesélte, hogy ötször is leállt a szíve a műtőasztalon, mire visszahozták egy szörnyű baleset után, amelyben az egyik lábát el is vesztette – meg is mutatta a műsorban az ép lábán díszelgő, "fél lábbal a sírban" feliratú tetoválást.

A helyes válasz egyébként a Loch Ness volt, oda tartott Kendall, amikor karambolozott.