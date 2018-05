Fekete Péntek a sorozatoknál, újabb kaszák jöttek

A The Brave, a Lucifer, a Designated Survivor (Kiefer Sutherland sorozata) és a Quantico sem élte túl a napot.

A mai tényleg a tévés kaszák napja, egy fekete péntek. Előbb az volt a hír, hogy nem kell a Foxnak a The Last Man on Earth, a Brooklyn Nine-Nine, sem pedig a The Mick című sorozat folytatása, így ezek hivatalosan kaszát kaptak. Kicsit később kimondták a The Expanse, a Taken és a The Exorcist halálos ítéletét is.

Már ez is sokkoló lehetett sok sorozatrajongónak, de a Variety legújabb híre szerint elkaszálták a Quantico és a Designated Survivor sorozatokat is.

Mindkettőért kár: a Designated Survivor főszerelője Kiefer Sutherland, Tom Kirkman szerepében, amerikai elnök lett egy bombatámadás után.

A Quantico-t az ABC Studios és a Mark Gordon Company gyártotta, Priyanka Chopra vitte a főszerepet, és ebben is volt FBI-ügynök (nem is egy), sőt, bombatámadás is.

Időközben kiderült, hogy a The Brave és a Lucifer is kaszát kapott, úgyhogy legalább 2-300 amerikai színész és ezernyi stábtag kereshet új munkát a mai bejelentések után.

UPDATE: Két évad után Great News is véget ér az NBC-n.