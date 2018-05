Tíz helyet javított a fogadóirodáknál a magyar eurovíziós induló

Az AWS győzelmére is lehet fogadni.

Szép sikert aratott az AWS magyar metálbanda a 2018-as Eurovíziós Dalfesztivál második elődöntőjében. A végén a tíz továbbjutó közül harmadik helyen mondták Magyarországot, így nem is kellett hosszan izgulni. Az estéről itt írtunk bővebben.

Természetesen javított az élő és igen dinamikus produkció után a magyar csapat, tíz helyet ugrott előre. Változó, mely fogadóiroda mennyit fizet: van, amely egy feltett euróra 34-et ad a magyar győzelem esetén, akad, amely 65-szörös pénzt fizet, de a többség 1:40-hez, 1:50-hez adja az esélyeket.

Az élen is történt változás: pár napja még az izraeli énekesnőt tartották favoritnak az irodák, de ő most csak második esélyes, elé került a ciprusi Eleni Foureira a "Fuego" című dallal. Ő most annyira esélyesnek tűnik, hogy több iroda csak 1:2-höz adja, azaz kétszeres pénzt fizet, pedig 26 dal és ország van még versenyben. Harmadiknak jelenleg a francia versenyzőt tartják.