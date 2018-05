Új gasztronómiai műsor indul a TV2-n

Május 12-én indul a TV2 és a FEM3 csatornák új, szombatonként jelentkező gasztronómiai műsora; a Konyhatündér Marton Adrival.

Marton Adrienn privátséf, ételstylist új műsorral jelentkezik május 12-től szombatonként a TV2 valamint a FEM3 csatornákon. A Konyhatündér célja, hogy megmutassa, miképp lehet gyerekek segítségével, minőségi alapanyagokból, egyszerű és finom ételeket készíteni.

Adri és fiatal segítői, minden héten új helyszínre látogatnak el, ezzel kilépve a stúdió zárt keretei közül. Természetesen a közös főzés sem maradhat el, hiszen minden kalandtúra után, a gyermekek segítségével készítenek színes, kreatív ételeket, közben gyerekbarát tálalási tippeket is mutatva a nézőknek.

„Lássuk be, hogy a gyermekeknél sokszor trükkökhöz kell folyamodnunk ahhoz, hogy megegyék a brokkolit, a répát vagy akár a céklát. Bízom benne, hogy ehhez jó ötleteket fogok tudni majd adni az Anyukáknak" –mesélte Adrienn.