Ezek a magyar sztárok még idén összeházasodnak

Májusban indul igazán az esküvői szezon, a magyar sztárok közül is többen idén fogják kimondani az igent. Liptai Claudia kezét tavaly kérte meg kisfia édesapja, Pataki Ádám, hamarosan össze is házasodnak, ahogy Weisz Fanniék is nagyban szervezik a közelgő nagy napot. Házasodni fog a luxusfeleségként megismert Vasvári Vivien is, és örök hűséget fogad Polyák Lilla és Gömöri András Máté.