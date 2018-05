Rengeteg sorozatot elkaszáltak pár nap alatt

Az amerikai tévéiparban mostanában zajlik az upfronts, vagyis a következő évad műsorkínálatának összeállítása: ilyenkor nemcsak az új sorozatokat rendelik meg, de azt is eldöntik, hogy a már futó szériák közül melyekből kérik az új évadot – és melyekből nem. Az öt országos amerikai csatorna azért korábban is szelektált, tavaly óta már több mint 30 produkciót elkaszált, nézze meg, hogy köztük van-e az ön kedvence is!