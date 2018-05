Elmondta, ki volt a favoritja.

Samantha Fox is reagált az idei Eurovíziós Dalfesztiválra, a Twitteren írt arról, hogy a finn indulónak drukkolt: Saara Aalto „Monsters" című dalát alább meg is mutatjuk. Bejutott ugyan a döntőbe, és ez is valami, de ott már igencsak hátul végzett, 26-ból a 25-ik lett, 46 pontot kapirgált össze. Itt a szombat esti fellépés:

Fox modellből lett énekesnő, 1986-ban nagyjából első kislemezével, a "Touch Me (I Want Your Body)"-val rögtön listavezető lett 17 országban. Ezzel el is ért a csúcsra, és milliónyi kamaszfiú szobájának falára is kikerült poszterként. Kiadott még hat nagylemezt, mostanában is fel-fellép, nyilván nem tinédzserek előtt.