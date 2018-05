Végleges az X-akták búcsúja, Scully is hozzászólt

Nem az a baj, hogy ő kilép, hanem az, hogy a nézők is eltűntek. Ez az igazi X-akta: hová lett több millió ember?

Korábban már írtuk, hogy Gillian Anderson bejelentette, hogy nem kíván többet az X-aktákban szerepelni.

Egy friss cikk szerint Gery Newman, a Fox ügyvezető igazgatója közölte, hogy „jelenleg nincs tervben a sorozat újabb évadja." A TV Line a címébe beleírta, hogy Anderson kilépése miatt nincsenek tervek a folytatásra, erre a Twitteren reagált a színésznő, jelezve, hogy inkább a nézők 77%-nak „kilépése" miatt nem folytatódik a legendás sci-fi.

Scully nélkül?

Amikor Anderson közölte, hogy kiszáll, az alkotó, Chris Carter első reakciója az volt, hogy nélküle ő sem folytatja, de aztán meggondolta magát, és azt mondta, rengeteg misztikus történetet el tudna még mesélni, akár Scully nélkül is.

Új ügynökökként már Kyd Miller és Liz Einstein (Robbie Amell és Lauren Ambrose) is megjelentek, akár rájuk is lehetne építeni a továbbiakban, de Gary Newman pár hete még abban is bízott, hogy Anderson döntése nem végleges, rá lehetne beszélni újabb epizódokra. Duchovnynak egyébként mindegy, ő azt mondta, így is, úgy is vállalná, ha felkérnék.

Mulder viszont nem az igaz Scully nélkül, nem tennénk nagy vagyont a folytatásra.