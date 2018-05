Natalie Dormer egy minisorozattal tér vissza.

Natalie Dormert előbb a Tudorokban csodáltuk, majd a Trónok harcában láttuk sokat (ő volt 26 epizódban Margaery Tyrell), de a Sherlock és Watsonban is szerepelt jó pár részben. Most a Picnic at Hanging Rock című minisorozattal jön, ez az ausztrál Joan Lindsay regénye alapján készült. 1967-ben jelent meg, 1975-ben már volt belőle film, a Piknik a Függő sziklánál. Itt belenézhet a közelgő sorozatba:

A sztori 1900-ban játszódik, amikor egy lányiskola pár növendékét baj éri. A film rövid leírása: „Valentin-nap: az ausztráliai Victoria állam neves és patinás Appleyard leánykollégiumának növendékei és tanári kara kirándulni indul a vidék turistalátványosságához, a Függő sziklának nevezett, egzotikus vulkáni képződményhez. A lányok egy fizikailag és pszichikailag egyaránt megterhelő kiránduláson vesznek részt vezetőnőjük kíséretében. A kis csoport úti célja a titokzatos Függő szikla, melynek légkörét az ősi pogány szellemiség határozza meg. A kirándulás során négy lány valami megmagyarázhatatlan, de mégis kézzelfogható erő hatása alá kerül... Négyük közül három eltűnik. Egyikőjük visszatér ugyan, de semmire sem emlékszik."

A sorozatot május 25-én mutatják be.