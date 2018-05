Magyar sztárok, akik nem titkolják komoly betegségüket

A sztárok szeretik az életük szebb oldalát mutatni a rajongóknak, csak kevesen vállalják fel, ha valami problémájuk, esetleg egészségügyi vagy lelki gondjuk van. Vannak azért itthon is néhányan, akik nem titkolóznak a nyilvánosság előtt, és betegségükről vallanak: Szabó Zsófi például inzulinrezisztenciával küzd, Tóth Vera egykori lelki problémáit vállalta könyvében, Cinthya Dictator rendszeresen kontrollra jár, mióta öt éve rákot diagnosztizáltak nála, Sarka Kata és Köllő Babett pedig étkezési zavaraikról beszéltek.

Szabó Zsófi nemrég jelentette be, hogy a szülés után visszatért betegsége, újra inzulinrezisztenciával küzd. A műsorvezető korábban emiatt nem tudott teherbe esni, komoly orvosi segítségre volt szüksége ahhoz, hogy újra egészséges legyen.

"Kiderült, hogy inzulinrezisztenciám van. Olyan magas inzulintúlterhelést mutatott ki a vérem, ami eléggé veszélyes, mert ez a szint előzi meg az 1-es típusú cukorbetegséget, amit már injekcióval kell kezelni. Nagyon szigorú diétán vagyok. Sokat küzdöttem a súlyommal, sokszor kezdtem már fogyókúrába, de tartós eredménye sosem volt, mert nem bizonyultam elég kitartónak. Most szigorúan betartom az előírásokat, mert fontos számomra az egészségem" – nyilatkozta 2016-ban, mikor kiderült, hogy mi áll rosszullétei és súlygyarapodása hátterében.

Szabó Zsófi most is komoly diétába fogott, orvoshoz jár, betegségéről pedig közösségi oldalán és az újságokban is mesél, hogy minél több hasonló problémával küzdő nőnek tudjon segíteni. Sajnos, visszatért a betegségem, és azért beszélek erről, mert rengetegen járnak hozzám hasonló cipőben. Egyszer már sikerült legyűrnöm az inzulinrezisztenciát, és tünetmentes lettem. Tehát van remény, magam is ebből merítek erőt, mert tudom, hogy megint sikerül elérnem a tünetmentes állapotot" - mondta.

