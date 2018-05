Volt értelme feltámasztani a MacGyvert?

2017-ben, közel harminc év után feltámadt a Dinasztia, folytatódott a Twin Peaks, tíz év után kapott új évadot a Will és Grace, 2018 januárjának végén pedig megrendelték a pilotot a Bűbájos boszorkák új verziójából, amely a hetvenes évek helyett napjainkban fog játszódni. Tizenhat év után feltámad az egykor kedvelt tinisorozat, a Roswell, és dolgoznak a Miami Vice rebootján is. Világosan látszik, hogy a hollywoodi tévéipar továbbra is szívesen nyúl vissza egykori sikerekhez, sok az évtizedes hibernáció utáni folytatás vagy újragondolt széria, a remake, a reboot. Cikksorozatunkban visszanézünk és megvizsgáljuk, hány volt sikeres ezek közül az elmúlt 8-10 évben. Előre szólunk: nem sok.

Korábban:

Volt értelme feltámasztani? 1. rész: Charlie angyalai

Volt értelme feltámasztani? 2. rész: Knight Rider

Az eredeti

A MacGyver eredetileg 1985 és 1992 között futott az ABC-n, majd 1994-ben két tévéfilm készült még belőle. A maga idejében kultsorozat volt, annak ellenére, hogy sokan már akkor is inkább csak röhögtek rajta. (A stáblista szerint több epizódot rendezett például Alan Smithee, "akit" a rendezők akkor szoktak felírni maguk helyett, ha nem akarják az igazi nevüket adni a produkcióhoz.) A sorozat mégis elég sok évadot megért, szám szerint hetet.

A címszereplőnek, Richard Dean Andersonnak ez az alakítás hozta meg a nemzetközi sikert: később a Csillagkapu első sorozatában láthattuk, ahol több mint száz epizódon keresztül játszotta Jack O'Neill tábornokot. Itt olvashat bővebben a mára klasszikussá lett sorozatról. Itt pedig hét érdekességet gyűjtöttünk össze a rajongók számára.

Az új

Volt szó egy spinoffról Young MacGyver címen az Odát (Supernatural) színészével, Jared Padaleckivel, de ez nem jött létre. „Az új projektben a főhős 20 és 30 között lesz, és egy tikos szervezet veszi fel állományba, hogy megakadályozzon katasztrófákat, terrortámadásokat, persze nem konvencionális módon” – írtuk 2015-ben. Az új pilot azonban nem sikerült valami jól, sőt: 2016-ban elvetették az eredeti debütáló epizódot, és annak csaknem teljes szereplőgárdáját is lecserélte a CBS.

Az új színészekkel felálló MacGyver 2016. szeptember 23-i nyitánya átlagosan 10,9 millió amerikait érdekelt, ezzel a 18–49-es célcsoportban meg is nyerte azt a műsorsávját. Utána csökkent ugyan a nézettség, ahogy az új sorozatok nagy részénél, de hamar berendelte a teljes első évadot a csatorna. Az első rész után írtunk egy hosszabb kritikát, itt olvashatja.

Az új, egészen más MacGyver nem áll túl fényesen az IMDb-n, sőt, mindössze 5,1-en toporog, de nyilván sok régi tévéző pontozta le, akik nosztalgiát éreztek Richard Dean Anderson iránt, és nem fogadták el a karakter fiatalabb énjét, Lucas Tillt, aki első ránézésre valóban csak egy nyikhaj, de azért van sármja, és persze igen okos. George Eads a kemény fickó a sorozatban, a jó barát, Tristin Mays pedig a jó csaj, mert persze az is kell.

2018 áprilisának derekán aztán a CBS bejelentette, hogy bekérte a harmadik évadot is, azaz a sorozat képernyőn lesz a 2018-2019-es tévés évadban is. Három évad már nem semmi: úgy tűnik, volt értelme a brandhez hozzányúlni, még akkor is, ha az újnak kevés köze van a régi szériához.