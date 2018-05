Izgalmas bevetésekre ment a Dr. Csont és az Angel főszereplője

David Boreanaz 2017 óta a SEAL Team sorozatban látható: tetszik neki, hogy sok az akció a forgatásokon, a csapat is jó, a karakter pedig nem egy szokványos figura.

Miben különbözik a SEAL Team a többi tévés akciósorozattól?

Ami igazán különlegessé teszi ezt a sorozatot, az az, hogy betekintést enged a főhőseink magánéletébe is. Láthatjuk, mi történik a bevetések előtt és után, hogyan dolgozzák fel az adrenalinlöketet és a számos nehézséget, amivel szembe kell nézniük. Elég kemény, de ez is volt a célunk, megmutatni, mi zajlik a színfalak mögött. Az életveszélyes bevetések és kiélezett helyzetek során az összes karakter hihetetlen fejlődésen megy keresztül, miközben a magánéletük semmivel sem egyszerűbb, mint bármelyik hétköznapi emberé. Ugyanolyan életük van, mint nekünk, mégis ők minden nap kockára teszik az életüket azért, hogy megvédjenek bennünket, ezt szerettük volna megmutatni.

Miért vállalta el Jason Hayes szerepét a SEAL Team-ben?

Nagyon sok akcióban volt részem, de főleg a karakterfejlődés miatt tetszett meg a szerep. Nagy kihívás megformálni Jason Hayest, aki a teljes csapatért felel. Miközben néha kicsit ő sem épeszű, egyértelműen nem egy szokványos figura, de pont ettől nagyon szórakoztató és magával ragadó. Tudja, hogy kell jól szórakozni, egy ennyire változatos karaktert a legjobb alakítani!

Miért fogják kedvelni a nézők a főhősöket?

Van valami abban, ahogy ezek az emberek élik a mindennapjaikat, miközben a világ egyik legveszélyesebb munkáját végzik. Mielőtt elmennek a bevetésre, és az életüket kockáztatnák. Természetesen meglesz a szükséges akció, az izgalmas és egyben félelmetes lövöldözések és a nagy szabadulások. Látjuk, hogyan működik a SEAL Team, és a legéletveszélyesebb helyzetekben is helytállnak, összehangolják a manővereket a legfejlettebb technológiák bevetésével. Ahogy megoldják ezeket a helyzeteket, az a precizitás egyszerűen elképesztő és felfoghatatlan. De őszintén hiszem, hogy a karakterek fogják igazán magukkal ragadni a nézőket, egyszerre fognak szorítani nekik a bevetések alatt, de a munkahelyen kívül is, hogy ott is minden a lehető legjobban sikerüljön.

Hogyan jellemezné a csapatdinamikát a SEAL Team-ben?

Ez egy kimondottan diszfunkcionális család. A srácok hosszú-hosszú időt töltenek együtt a bevetéseken, távol az igazi családjuktól. Lemaradnak a karácsonyról, ünnepekről, nem jutnak el a gyerekek elsőáldozására. Nem könyvelők vagy jogászok, ők tényleg az életüket kockáztatják minden egyes nap, értünk. Különleges bevetéseken vesznek részt, a leggonoszabb gyilkosokat vadásszák, azon dolgoznak, hogy jobb és biztonságosabb helyen éljünk. És egyáltalán nem biztos, hogy élve megússzák. Összességében ez egy kicsit furcsán működő család, akik egy különös munkahelyen dolgoznak, lélegzetelállító dolgokon.

A sorozat minden hétfőn 21.00-tól látható az AXN-en, az interjút a csatornától kaptuk.