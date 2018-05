Janis Joplin egy dalszövegének részletét varratta a karjára Keresztes Ildikó.

Keresztes Ildikó karját már díszíti egy tetoválás, ami egy keresztet ábrázol, most pedig egy újabbat is varratott. Példaképe, Janis Joplin egy dalszövegének részlete került az alkarjára - és már képet is mutatott róla.

"Végül is miatta lettem énekesnő" - írta a fotó mellé.