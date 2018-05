Nagyképű sztárok, akik semmibe veszik a halandókat

Vannak a sztárvilágban is normális, közvetlen emberek, mások azonban úgy viselkednek, mintha istenek vagy királyok lennének, akikkel haladó nem is érintkezhet. Statisztákkal, pincérekkel, szállodai személyzettel többen csak az asszisztensükön keresztül kommunikálnak, mással egy üzletben sem szabad felvenni a szemkontaktust, de olyan is akad, aki az edzőteremben mindig megszáríttatja maga előtt a zuhanyfülkét, mert nem akar mások fürdővizével érintkezni.