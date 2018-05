Megyeri Csilla furcsa fotókat kap, és napi ötvenszer beszél párjával

A gyerekvállalás és a párkapcsolatának alakulása is téma volt a Fem3 délelőtti műsorában.

Az Ázsia Expressz szereplője öt éve él párkapcsolatban, de babát, esküvőt nem tervez még. „A párom, Zsolti, folyamatosan presszionál, ő kislányt szeretne. Én meg csajos nő vagyok, úgyhogy én is kislányt szeretnék. Két gyerkőcre vágyom... majd" – magyarázta dinamikusan a Fem3 Caféban.

Nemrég volt babalátogatáson, de nem törtek fel az anyai ösztönök. „Cuki a kislánya, édes, imádnivaló, de nem érzem magam készen az anyaságra" – jelezte.

Párját mostanában ritkábban látja. „Zsoltinak rengeteg dolga van Debrecenben... a biznisz az biznisz. Én meg próbálom Budapesten egyengetni az életemet. Az utóbbi időben nagyon sokat vitatkoztunk, így a szabadabb levegő jót tesz a kapcsolatunknak. Mi ugyanis majdhogynem a második héten összeköltöztünk" - emlékezett.

„Napi ötvenszer telefonálunk, de nincs féltékenykedés. Esküvőről nem beszélünk, babát akkor is vállalok, ha nem köt össze minket papír" - magyarázta. Mivel sok műsorban szerepelt már, a neten is megtalálják ismeretlen férfiak. „Érdekes képeket is szoktam kapni, nem is értem" – mondta erről, de nem részletezte a perverziós fokozatokat.