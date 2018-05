Molnár Anikó a mellein problémázik

A Való Világ és A Nagy Ő egykori szereplője még fogyni akar, és új kapcsolatra vágyik.

„Megérett bennem az elhatározás, hogy lefogyjak. Így nincs mese, diétázni és mozogni kell. Újra jó csajnak akarom érezni magam! Ehhez idővel az is kell majd, hogy kés alá feküdjek. Kisebb melleket szeretnék, már beszéltem is egy plasztikai sebésszel, aki szerint ennek semmi akadálya. Az implantátum marad, hiszen anélkül túlságosan megereszkednének a kebleim. Jelenleg 100F-es melltartót hordok, ezt még kimondani is sokkoló” – árulta el a HOT! magazinnak. A realityszereplő sokat fogyott már így is az elmúlt hónapokban.

„Szerelemre és egy igazi társra vágyom. Egy éjszakára lenne kit hívnom, de köszönöm, én abból már nem kérek” – mondta Molnár Anikó.

A Való Világ második évadjával lett ismert itthon, később a TV2-re szerződött, ő volt a női A Nagy Ő főnyereménye - noha a pletykák szerint akkor már Bochkor Gáborral járt. Később több show-ban is felbukkant, erotikus tánccal is foglalkozott, a Playboy is fotózta. Nagy állatvédő, sminktetoválással foglalkozik.