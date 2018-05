"Ágy, párna, kombiné..." - csak ennyit írt friss fotója mellé Tóth Vera, aki elképesztő fogyása után előszeretettel mutat magáról szexibb képeket. Fürdőruhában is pózolt már, a hasát is megmutatta felhúzott pólóban, most pedig fehérneműben fekszik az ágyban.