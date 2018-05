Férjhez ment az egykori villalakó

Május 17-én feleség lett a VV Gigiként megismert Rácz Ildikó, félelmeiről és kételyeiről közösségi oldalán írt az esküvő előtti napon.

"Hogy mi jár a fejemben? Holnap összeházasodunk. Vegyes érzések kavarognak bennem. Valahol egész kis életemben erre vártam, s vágytam, hogy feleség, később anya lehessek. Most, hogy már tényleg itt van, azért némi félelem is elfog. Vajon jó feleség leszek? Mindent megadok majd a Gyulának, amire szüksége lesz? Nem egyszerű kérdések ezek. Ugyanakkor nagyon várom, mert biztos vagyok magamban, benne, bennünk. Csodálatos az élet, a fejlődése az intenzitása. Kislányból, nagylány, kamaszból nő, feleségből anya" - írta.

"Annyira hamar eltelt az idő, hogy belese gondoltam ebbe a változásba. De most, hogy talpig hennázva vagyok, és nem tudok semmi mást fizikálisan csinálni, most van egy kis időm erre is. Kívánom a hajadon nőknek is, hogy mindezt átélhessék, annak ellenére, hogy manapság nem túl divatos házasságot kötni. Bár még nem vagyok házas, de hiszek benne, hiszem, hogy van az a kötelék, ami örökké tart, és hogy igenis el lehet és el kell köteleződni. Hálás vagyok Istennek, hogy vezet minket és reményt ad minden egyes napnak. Holnap ilyenkor már nagyon izgatott leszek, hogy minél hamarabb kimondhassam IGEN!" - számolt be oldalán. Azóta megvolt az esküvő, hamarosan képeket is mutat majd róla.

Gigi a sokak szerint legjobb, legerősebb szériában, a VV4-ben szerepelt, ebben bukkant fel először Alekosz, Olivér, Nádai Anikó, Béci, Baukó Éva, illetve Szandika.