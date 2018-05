Zimány Linda furmányos okból csodálja Budapestet, kalapban kacagva

A magyar fővárost népszerűsíti egy videón, azért, hogy egy izlandi állást megcsípjen. Furcsa? Elmagyarázzuk.

Egy izlandi légitársaság három hónapos nyári munkát hirdetett: a nyertesnek és az általa kiválasztott társának előbb be kell járnia Izlandot, amihez egy állandó szállást is kap a fővárosban, Reykjavíkban, majd onnan a légitársaság által elérhető 38 város közül is elutazhat néhányba. Az ingyenes utazás és ingyes szállás mellé még havonta négyezer dollár, azaz kicsivel több mint egymillió forint költőpénz is jár, a feladat pedig csak annyi, hogy a kalandokról videóriportokban kell beszámolnia – írta a Bors.

A jelentkezés feltétele egy próbavideó volt, amiben a jelentkező bemutatta lakhelyét, ebben Lindának egy fotós-videós segített, itt meg is nézheti: