Nyomozati szakaszban a szexuális erőszakkal vádolt tévés ügye

A New York-i rendőrség nyomoz Mario Batali ügyében.

Mint korábban írtuk, előbb négy nő számolt be arról, hogy Mario Batali sztárszakács tapogatta, kéretlenül fogdosta őket. A séf először nem is tagadott, bocsánatot kért az érintettektől. „Helytelenül viselkedtem, nincsen rá mentség. Vállalom a teljes felelősséget, és mélyen sajnálok minden fájdalmat, megaláztatást és kényelmetlenséget, amit az emberek miattam szenvedtek el" – írta egy közleményben tavaly decemberben. Azóta még öt nő vádolta meg, most pedig arról ír a Deadline, hogy nyomozati szakaszban van az ügy.

Volt nő, aki szörnyetegnek nevezte, egy étterem menedzsere pedig arról számolt be, hogy a tévés séf egy láthatóan magatehetetlen nőre nyomult szexuálisan, ő és pár alkalmazott állította le. Egy másik nő, aki nevét nem adta ki a sajtónak, azzal vádolja, hogy a férfi 2005-ben bedrogozta őt, és így közösült vele. Batali ezt vehemensen tagadta.

Batali korábban az ABC-n vezette a The Chew című főzőműsort, de az eset miatt felfüggesztették. A séf emellett több mint egy tucat szakácskönyvet írt, pár filmben és sorozatban is közreműködött. A fantasztikus Róka úr-ban a nyúlnak, a Simpson család egyik epizódjában pedig önmaga rajzolt változatának kölcsönözte a hangját.