Megmentik, folytatódhat az elkaszált sorozat

A The Expanse sci-fi hívei bizakodhatnak.

Az elmúlt két hétben rengeteg sorozatot kaszáltak el az amerikai csatornák: ez nem meglepetés, minden májusban sok széria sorsa dől el, hiszen ekkor már mindenképp látni kell az illetékeseknek, hogyan áll össze a következő tévés szezon.

Most a Variety arról ír, hogy az Amazon érdeklődik az elkaszált The Expanse iránt. A sci-fit az NBCUniversal birtokában lévő Syfy kábelcsatorna elkaszálta a napokban, nem kérte be a negyedik évadot.

A Steven Strait, Shohreh Aghdashloo, Dominique Tipper, Cas Anvar, Wes Chatham és Frankie Adams főszereplésével készülő széria elvileg júniusban véget ér, de ha az Amazon megmenti, jöhet még egy (két, három?) évad.