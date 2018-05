Ami jóformán minden sorozatban benne van, és fel sem tűnik

Nehéz manapság egyedit alkotni a szórakoztatóiparban, a klisék, közhelyek pedig olyan dolgok, amiket mind betéve ismerünk. Egyes bevett témák elkerülhetetlenek, ez viszont nem jelent mindig rosszat. Ha értő kezek nyúlnak hozzá, egy-egy sablon még jól is elsülhet, de természetesen ezekből van kevesebb. De vajon mik azok a dolgok, amik szinte minden sorozatban helyet kapnak?

Elnyújtott szerelmi szál

Mindenki számára ismerős szituáció, amikor egy sorozatban a kezdetektől működik a kémia két fél közt, valami miatt azonban mégsem lehetnek egymáséi. Az amerikai The Office remek érzékkel használta ezt a klisét Jim és Pam szerelmi szálánál, de a Jóbarátok már jóval korábban meglépte Ross és Rachel se veled, se nélküled kapcsolatával. Akad olyan széria is ahol a komplett történet erre épült, gondoljunk csak az Így jártam anyátokkal ellentmondásos fináléjára.

Általában szerethető karakterek esnek szerelembe, így a néző akarva akaratlanul is drukkol, hogy összejöjjön a románc. A beteljesülés már csak hab a tortán, amikor hőseinkkel egyetemben minket is elönt az elégedettség meleg érzése.

Szállóigék

Az egyik legrégebbi sablon, ugyanakkor kiapadhatatlan és megunhatatlan forrás, amit műfajtól függetlenül mindenhol használnak és használni is fognak. Vannak karakterek, akik összenőttek egy-egy szállóigével, legyen az humoros vagy komoly szöveg. Rajzfilmekben a Simpson család (Doh) és Rick és Morty (Wubba Lubba Dub Dub) halandzsái, vígjátékoknál a The Office (That's what she said), az Így jártam anyátokkal (Öltözz ki, Ferge-teges), az Agymenők (Bazinga) egysorosai.

Drámáknál sem ritka, gondoljunk a Trónok harca (Winter is coming) vagy a Breaking Bad (Bitch, I am the one who knocks) klasszikus mondataira, hogy csak néhány példát említsünk. A szállóigék olykor reklámszöveggé növik ki magukat, mi több beépülnek a köznyelvbe. Egy olyan hagyomány, aminek mindig lesz létjogosultsága és soha nem fog kimenni a divatból.

A törzshely

Elsősorban szituációs komédiáknál bevett szokás a törzshely használata, ami minden, csak nem új keletű dolog. A 80-as években a Cheers vagy a Seinfeld hozta be a divatba, amit a modernebb szitkomok is követtek, úgymint a Jóbarátok vagy az Így jártam anyátokkal. Ezek a helyek többnyire éttermek, bárok és kocsmák, amik a főszereplők második otthonát képezik.

Kvázi a fél életüket itt töltik, holott az esetek többségében nem is esznek vagy isznak. Ellenben ideális hely a csajozásra, őrült ötletek kivitelezésére vagy épp átbeszélni az aktuális konfliktushelyzetet.

