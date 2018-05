Horror lett a Szex és New York sztárjának élete

Új sorozatban szerepel Kim Cattrall.

A CBS All Access új sorozatával forgat a Szex és New York sztárja, a Tell Me a Story pszichológiai thriller egyik főszereplője lesz. Az HBO kultsorozata 2004-ben ért véget, azóta voltak szerepei kanadai vagy svéd produkciókban, de nagy munkája amerikai sorozatban nem volt.

Az új széria klasszikus meséket helyez a mai New Yorkba, sötét, félelmetes sorozat lesz. Cattrall egy nem épp rokonszenves nagymamát alakít majd benne, Billy Magnussen (The People v. O.J. Simpson: American Crime Story) mellett, aki egy látszólag kedves, de valójában gonosz iskolai tanár lesz.