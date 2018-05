Nagyon rákészül az M4 Sport a BL-döntőre

Magyarországon kizárólag az M4 Sporton lesz látható élőben a Real Madrid - Liverpool mérkőzés. A csatorna minden eddiginél nagyobb terjedelemben számol be a BL-döntőről, aminek kommentátora Hajdú B. István lesz.

Az idei párosítás igen erős, a sorozat legeredményesebb csapata, a Real Madrid egymás után harmadik évben zárhatna a csúcson, ezúttal az ellen a Liverpool ellen, amely – ha a selejtezőket is számoljuk – a BL történetének legeredményesebb szezonját produkálta: 14 mérkőzésen 46 gólt szerzett.

Pénteken a hazai sporttelevíziózás történetében először a teljes felvezető programot is élőben sugározza a csatorna, vagyis mindkét sajtótájékoztatót és az edzéseket is láthatják majd a szurkolók, a szünetekben pedig bejátszásokkal, stúdióbeszélgetéssel és helyszíni kapcsolásokkal hangolhatnak a másnapi döntőre. Kijevből Berkesi Judit és Hajdú B. István jelentkezik majd. A műsor vendége lesz Bogdán Ádám, a Liverpool kapusa is.

Fél nyolctól: fotel vagy sportkocsma!

Szombaton napközben is többször lesz tudósítás a helyszínről az M4 Sporton. Például a Forma-1-es Monacói Nagydíj időmérő edzése után, a döntő felvezetője pedig 19 óra 30 perckor kezdődik. A stúdióban ott lesz Bódog Tamás, aki további háttér-információkkal szolgál majd korábbi edzőjéről, a Liverpoolt irányító Jürgen Kloppról.

A találkozó tétje a sorozat megnyerése mellett az, hogy melyik csapat játszik majd az Atlético Madriddal az UEFA Szuperkupájáért. Az augusztus 15-i mérkőzést is élőben közvetíti majd az M4 Sport.