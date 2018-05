Nyolc halottat találtak, lefújták a valóságshow-t

A valóságshow-k történetében álltak már elő jó pár vad ötlettel, néhányuk azonban minden igyekezet ellenére sem valósult meg: hiába forgatták le legalább az első részt, az indulás előtt visszatáncoltak a producerek. Volt páros reality, amely családon belüli erőszak miatt nem került képernyőre, de olyan is előfordult, hogy a főszereplőket letartóztatták, vagy épp csak rájöttek a készítők, hogy a műsoruk túlságosan hasonlít egy másikra. Íme, néhány elsikkadt projekt!

Bridge & Tunnel (2010)

Az MTV tervezett egy realityt huszonéves fiatalokról, akik New York félreeső részén, Staten Islanden élnek, de természetesen mind a manhattani pörgésre vágynak. A premiert 2010-re tervezték, a meglehetősen hasonló Jersey Shore azonban már 2009 decemberében elindult, így a projektet jegelték, majd le is mondtak róla.

A dolog azért érdekes, mert a Jersey Shore is az MTV sorozata volt, nehezen érthető, hogy egyáltalán miért kezdtek el forgatni két ugyanolyan show-t. A szereplőgárda egyébként itt is hasonló lett volna, a Village Voice címlapján is megjelenő testvérpár, Brianna és Gabriella DeBartoli simán kerülhetett volna képernyőre a Jersey Shore-ban látott Snooki és J-Woww helyett, és a műsor Facebook-oldalára feltett pár kép is sokat ígért:

