A szíve mélyén minden nő egy kicsit Liptai Claudia lenne?

A Nagy Duett vasárnapi adásai után Liptai Claudia ruháival is pont annyit foglalkoznak a nézők, mint a produkciókkal és a kiesőkkel. A műsorvezető tisztában van azzal, hogy mi áll jól neki, tudja, mit akar látni a képernyőn, részt vesz a ruhák, kiegészítők válogatásában – ez a tudatosság sokban segíti a stylist munkáját. Liptai Claudiát évek óta Holdampf Linda öltözteti, aki a közös munkáról, a kritikákról és Liptai főzőtudásáról is mesélt az Origónak.

A műsorvezető mögött profi csapat áll, Holdampf Linda stylisttal már régóta dolgoznak együtt, kapcsolatuk ez idő alatt barátsággá alakult. Már az első élő adás előtt összeülnek és elterveznek szinte mindent, egy-egy adásra többféle opcióval is készülnek.

„Minden nagyszabású show esetében hosszabb folyamat előz meg minden adást. Az első élő show előtt összeülünk és végigvesszük az összes ruhát, ami Claut érinteni fogja, vagy akár lehetőségként felmerülhet. Sosem egy ruhával készülünk egy estére, általában két-három opció is rendelkezésre áll. A zsűri és Clau is minden ruha esetében elmondja a véleményét, és a kreatív producerekkel, Németh Ádámmal és Árva Lászlóval együtt is átbeszéljük. Büszkén mondhatom, hogy imádok mindegyikükkel együtt dolgozni! Ez egy nagyon jó csapat!" – mesélte a stylist.

„Ez a munka minden esetben egy közös kreatív folyamat, amiben Clau az első pillanattól kezdve partner. Ő az a műsorvezető, aki maximálisan tisztában van vele, hogy mi áll jól neki, így azok a felesleges körök, órák, melyek különböző fazonú ruhák próbálásával telnének, nincsenek az ő esetében. Tudja, hogy mit akar, és mit szeretne majd a képernyőn viszontlátni. Ez a tudatosság óriási könnyítés a munkám során, hisz így a próbák szupergyorsak, inspirálóak és jó hangulatúak. Évek óta dolgozunk együtt, és annyira összeszoktunk, hogy barátsággá alakult a közös munka. Múltkor, amikor mentünk hozzá ruhapróbára a lakására, terített asztallal és vacsorával várt. Kiderült, hogy nemcsak csodás műsorvezető, hanem isteni szakácsnő is!" – mondta.

Bár nagy az összhang a csapatban, természetesen így is előfordul, hogy a műsorvezetőnek nem tetszik az ajánlott ruhadarab – ezt szóvá is teheti, sőt, az a legjobb, ha elmondja, hiszen ha nem érzi jól magát benne, az az egész estén, a műsoron is látszódni fog.

„Mindannyiunk életében akadt már olyan ruha, amit megláttunk egy magazin hasábjain vagy egy üzletben a próbababán, majd felpróbáltuk, és egyáltalán nem azt adta vissza. Sőt! Miután levettük, ugyanúgy tetszett máson vagy a fogason, de rajtunk nem állt jól. Claunál is előfordult, hogy beleszeretett egy ruhába, de miután felpróbálta, és belenéztünk a tükörbe, egyszerre ráztuk meg a fejünket, hogy ez nem az a ruha. Hála az égnek nagy az összhang köztünk."

