A Trónok harca zeneszerzője, Ramin Djawadi maga adta elő a sorozat főcímdalát egy meglehetősen fura hangszeren, amilyet állítólag sosem látott előtte. Az IGN felkérésére játszott egy nintendós játékon, egy konzolhoz csatlakoztatott kartonzongorán, amelyet egyébként ön is elkészíthet otthon – persze, ha ilyen zenét is tud rajta produkálni, jelentkezzen máris valamelyik menő sorozat készítőinél! Addig is hallgassa meg, Djawadi mire jutott a szerkezettel!