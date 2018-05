Szerencsésnek tartja magát a jó gének miatt, és elfogadta, hogy nem lesz gyereke.

„A meglepetéspartim jól sikerült ugyan, de amikor ötven lettem, az megviselt. A kollégák vigasztaltak, hogy a java csak most jön... de nem lettem fúria, az öröklött génjeim és a sport miatt is szerencsém van. Próbálok odafigyelni magamra, ez egy belső igény. Tornászok között nőttem fel, mindig fontos volt az esztétikum" – mesélte Joshi Bharat vendégeként.

„El kell fogadni, hogy ez van, ezen nem szabad szenvedni. Nem pánikolok, nem is fogok, remélem. Az viszont rémisztő, hogy ma már húszéves lányokat látunk, akiken minden meg van csinálva. Hogy fognak ezek kinézni, ha negyven-ötvenévesek lesznek?" – tűnődött.

„Elég szenvedélyes ember vagyok. Nagyon nyitott vagyok, de mégsem engedek közel sok embert" – elemezte magát.

Volt férjének gyereke született, neki nem, Joshi Bharat erről is faggatta. „Nem szeretek ilyesmiről beszélni, de mi huszonöt évig együtt éltünk. Jóban is vagyunk. Számtalanszor nyilatkoztuk, hogy nem akarunk gyereket. Húsz év után összeházasodtunk, és akkor már akartunk gyereket... de nem lett. A Jóisten jobban tudja, mi miért történt. Teljesen normálisan kezeljük ezt a dolgot. Én is elfogadtam a szüleim válását, imádom az öcsémet... normális emberek elfogadják a dolgokat" – vélekedett.

A művésznőt a minap bikiniben fotózták, itt megnézheti a képét.