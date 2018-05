A Trónok harca sztárja kiakadt az utolsó jelenetén

A Trónok harcá-nál már felvették Daenerys utolsó jeleneteit, az őt alakító Emilia Clarke azonban finoman szólva sem elégedett.

A Trónok harca Daeneryse, Emilia Clarke a Vanity Fair nyári számának címlapján szerepel, ennek kapcsán hosszú interjút is adott, amelyben – a Solo: Egy Star Wars-történet-ben kapott új munkája mellett – természetesen a fantasysorozat végéről is szó esett.

"It fucked me up" – nyilatkozta, vagyis eléggé felkavarta, kiakasztotta az utolsó jelenet, amelyet a Trónok harca alkotói felvettek vele. "Eléggé kiakasztott, mert tudom, hogy az emberekben ez fog megmaradni arról, hogy ki volt Daenerys" – mondta. Valószínűleg a nézőket is meg fogja osztani az ominózus képsor, de ez csak valamikor 2019-ben fog kiderülni.

Clarke addig is nyilatkozik itt-ott, a Live with Ryan and Kelly című műsorban például azt mondta, a Trónok harca végéről egy tetoválással fog megemlékezni, egy felszálló sárkányt tervez a csuklójára varratni: