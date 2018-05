13 okom volt: egy öngyilkosság pillangóhatása

A tavaly debütált, Jay Asher regényén alapuló 13 okom volt (13 reasons why) című sorozat 2017 egyik legkellemesebb meglepetése és nem mellesleg legvitatottabb szériája volt. A kerek egész történet után kérdés volt, hogy szükség van-e a folytatásra. Az alkotók úgy gondolták, igen, így itt a második szezon.

A sztori gerince egy Hannah Baker nevű lány köré épül, aki öngyilkosságot követ el. Halála után egy évfolyamtársa, Clay, aki nem mellesleg szerelmes volt belé, magnókazettákat talál a házuk előtt egy cipősdobozban. A 13 hangszalagon Hannah felsorolja azt a 13 okot, ami miatt véget vetett életének.

A sorozat főszereplői egyértelműen ők ketten, de a cselekmény számos karaktert mozgat. Barátok, barátnők, futókalandok, minden, ami egy tinédzser életében előfordulhat. Az első évad ereje abban rejlett, hogy képes volt kényes témákat beemelni a hétköznapi köntösbe, és olyan szintű empátiát ébreszteni a nézőben, ami nagyon kevés tévés produkciónak sikerül. Mi magunk is a Liberty gimnáziumban érezhettük magunkat, a konfliktus részeivé váltunk, és elkeseredetten kutattunk a válaszok után Clayjel egyetemben.

Sokan félreértelmezték a mondanivalót, és úgy gondolták, hogy valamiféle fennkölt dolognak állítja be az öngyilkosságot, de erről szó nincs. A 13 okom volt a „mi lett volna, ha" kérdéskörre épült, a rossz döntések elkerülésére ösztönöz, és arra hívja fel a figyelmet, hogy a kommunikáció mennyire fontos a konfliktuskezelésben. Nem volt tökéletes, olykor idegesítővé vált, de ezt is képes volt az előnyére fordítani, elvégre a való életben is történhetnek hasonló esetek.

Sokat akartak az írók

A folytatást nem lehet külön kezelni, elengedhetetlen az előd alapos ismerete. A kerettörténet ezúttal átfogóbb, több szálat mozgat. Hannah szülei beperelik az iskolát mulasztás miatt, Clay és barátai pedig az erőszaktevő Bryce lebuktatásán fáradoznak. A tárgyalás és a bizonyítékok keresése szolgáltatják a központi konfliktust, de a már megismert karakterek saját drámája is előtérbe kerül (minden részt más narrál), mi több, új szereplőket is megismerünk.

Érezhetően sokat akartak az írók, de ez olykor a visszájára fordul. Hiányzik a kontraszt, egyes szereplők szinte szó nélkül eltűnnek a süllyesztőben, míg mások a kelleténél több időt kapnak. A misztikumot sem sikerült elkapni, holott végigkíséri a 13 epizódot, a megoldást mégis nagyjából egy vállrándítással elintézik.

A tárgyalás miatt az egész Hannah-ügy globálissá válik, ami nem kifejezetten áll jól a sorozatnak. Érthető lépés, de a média és egyéb idegen dolgok behozatalával annyit értek el, hogy kevésbé azonosulhatóvá vált az összkép. A narratíva sokszor közhelyes, és mintha maguk az alkotók sem tudták volna eldönteni, hogy mit is akarnak kihozni a sok felgyülemlett kérdésből.

Előkerül a drogprobléma, családon belüli feszültségek, az iskolai bántalmazások és persze a szexuális erőszak. Az évadzáróban a #metoo mozgalmat is megidézik egy borzasztóan erőltetett jelenetben, ami inkább kínos, mintsem hatásos. Ezek alapján okkal gondolhatja bárki, hogy a második szezon az első meggyalázása, és totálisan felesleges folytatás lett, de ez közel sincs így.

