Pszichiátriára került Cinthya Dictator

Cinthya Dictator My Story: Pszichiátria című vlogjának első részében arról beszél, hogy szorongásai miatt az év elején pszichiátrián kezelték.

"Úgy érzem, hogy beszélnem kell róla, hogy öt hónappal ezelőtt pszichiátriai kezelésen vettem részt azért, mert a szorongásaim olyan szinten elhatalmasodtak felettem, hogy nem tudtam már kontrollálni őket, ezért befeküdtem a kórházba. És nagyon jól tettem, mert van az a pont, amikor már nem tudjuk megoldani egyedül, és szükség van külső segítségre. Nagyon szerencsésnek mondom magamat, mert a családom, a barátai, és a tanáraim teljes vállszélességgel mellettem voltak, támogattak és túljutottam ezen a krízisen" - kezdi a videóban.

A vlogban a kórházi napjaiból is mutat, a kezelés ideje alatt is forgatott. Arról is beszél, hogy pánikrohama volt, elveszettnek érezte megát, és kilátástalannak látta a létezést.

"A videonapló az első három napomról szól, ami a legnehezebb volt. Utána napról napra jobban lettem, és megerősödtem annyira, hogy újra éljek!" - írta a videója végére.