Perelnek a Szezám utca alkotói, nem tetszik nekik a vad bábfilm

A Muppet Show-t idéző, ám szexelő és káromkodó bábok a The Happytime Murders főszereplői, a Szezám utca alkotóinak azonban ez már sok volt, a bírósághoz fordultak.

A Muppet-show és a Szezám utca eredeti alkotójának, Jim Hensonnak a fia, Brian Henson egy igazán vad bábfilmmel rukkolt elő, a The Happytime Murders előzetesében azt is láthattuk például, amint egy báb hosszan ejakulál:

A Szezám utca mostani alkotói be is perelték a filmet gyártó STX Productionst, szerintük a korhatáros bábfilmet jogtalanul hirdetik a Szezám utcá-t idéző szlogennel, a plakátokon ugyanis ez olvasható: "No sesame. All street", vagyis "Semmi szezám. Csak az utca".

A Szezám utca alkotói nem szeretnék, ha a film összekapcsolódna az ő nevükkel, hisz az ártatlan sorozat évtizedek óta oktatja és neveli a gyerekeket, soha nem járulnának hozzá egy olyan produkcióhoz, mint a The Happytime Murders.