Aki 39 kilóra fogyott - magyar sztárok, súlyos étkezési zavarokkal

Több magyar sztárnál is jelentkeztek már az étkezési zavarok különböző tünetei, és vannak köztük olyanok is, akik vállalják, hogy hogy anorexia, vagy bulimia is kialakult náluk. Köllő Babett tinédzseréveit megkeserítette súlyos betegsége, ami miatt 39 kilósra fogyott, Steiner Kristóf nemrég posztolt súlyproblémiáról, Sarka Kata kórházba is került az anorexia miatt, és Szorcsik H. Viki is küzdött a betegséggel.