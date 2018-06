Színészek, zenészek, akik felhagytak a szexszel

Korábban írtunk már sztárokról, akik képtelenek leállni a szexszel, köztük akad néhány olyan is, aki orvosi értelemben szexfüggőnek számít – másokat viszont pont, hogy hidegen hagy a téma, egy időre cölibátust fogadtak, vallási okból vagy épp az igazira várva tartóztatták meg magukat, netán csak elegük lett a felszínes kapcsolatokból. Lássuk, kik döntöttek – legalább egy időre – a szexmentes élet mellett!

Lenny Kravitz

Egy időben szexszimbólumnak számított, olyan nőkkel randizott, mint Kylie Minogue, Kate Moss vagy Nicole Kidman, egy idő után azonban megelégelte az édes életet: 2008-ban úgy nyilatkozott, három éve nem feküdt le senkivel, próbál olyan kapcsolatot találni, amelyben a szellem és a lélek fontosabb, mint a test.

„Most jutottam el oda az életemben, hogy a nőknek valami mással is elő kell állniuk, már nem elég a test, hanem a szellem, az intelligencia is fontos. Ez sokakat alapból kizár, de akkor ennek így kell lennie. Már a nagy egészet nézem" – mondta. Nem tudjuk, meddig tartott ez a szemlélet, az énekes most épp egy brazil modellel, Barbara Fialhóval jár.

Lapozzon, minden oldalon bemutatunk egy újabb önmegtartóztató sztárt!